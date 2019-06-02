СМИ: "Бенфика" отказалась продавать Жоау Феликса в "Реал"

"Бенфика" отказалась от предложения "Реала" продать полузащитника Жоау Феликса, сообщает AS.Сообщается, что испанский клуб предлагал за игрока 80 миллионов евро и еще 40 миллионов в виде бонусов за показатели игрока."Бенфику" не устроило это предложение, так как есть покупатели, готовые сразу заплатить 120 миллионов. Среди других претендентов на футболиста указаны "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселона" и "Атлетико".