СМИ: "Бенфика" отказалась продавать Жоау Феликса в "Реал"

"Бенфика" отказалась от предложения "Реала" продать полузащитника Жоау Феликса, сообщает AS.

Сообщается, что испанский клуб предлагал за игрока 80 миллионов евро и еще 40 миллионов в виде бонусов за показатели игрока.

"Бенфику" не устроило это предложение, так как есть покупатели, готовые сразу заплатить 120 миллионов. Среди других претендентов на футболиста указаны "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселона" и "Атлетико".

"СЭ"
Теги: Бенфика Феликс Реал Ла Лига
Сегодня, 06:54
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