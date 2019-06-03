Антуан Гризманн: где продолжу играть? Не знаю, но это хороший вопрос

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отказался отвечать на вопрос о том, где продолжит свою карьеру.

"Не знаю, это хороший вопрос. Посмотрим. Всему свое время", - цитирует Гризманна Goal.

Напомним, "Атлетико" в мае объявил, что француз покинет клуб по окончании сезона.
Теги: Гризманн Атлетико
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