"Барселона" презентовала новый домашний комплект формы на следующий сезон

"Барселона" показала форму, в которой будет выступать в домашних матчах в следующем сезоне.

Вместо традиционных полос на футболках впервые в истории будет шахматный узор.

Новая форма поступит в продажу 4 июня.

Теги: Барселона Ла Лига
Сегодня, 21:14
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