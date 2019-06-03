"Барселона" презентовала новый домашний комплект формы на следующий сезон
"Барселона" показала форму, в которой будет выступать в домашних матчах в следующем сезоне.
Вместо традиционных полос на футболках впервые в истории будет шахматный узор.
Новая форма поступит в продажу 4 июня.
Вместо традиционных полос на футболках впервые в истории будет шахматный узор.
Новая форма поступит в продажу 4 июня.
? Our captains. Our new kit ??#Messi@5sergiob@3gerardpique@SergiRoberto10 pic.twitter.com/bU725DsKQO— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2019