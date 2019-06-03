Иван Ракитич: Рейес был частью моей семьи

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился мнением о бывшем одноклубнике по "Севилье" Хосе Антонио Рейесе, который погиб в автокатастрофе.

"Это печальный день для всех нас, я потерял дар речи. Он был один из немногих, кто приносил радость на поле. Он был тем партнёром по команде, которого каждый хотел бы видеть в своей команде. Рейес — это не просто бывший товарищ по команде, который ушёл от нас, он был частью моей семьи. Таких людей редко встретишь. Мы подружились в первый день знакомства. Я до сих пор не могу поверить в это. Хочу поддержать его семью, родителей, жену и всех тех, кто любил Антонио", - цитирует Ракитича Football Espana со ссылкой на ABC.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ракитич Рейес Барселона Ла Лига
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