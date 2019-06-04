Кирилл Дементьев: для меня платить за контент - нормально

Известный спортивный комментатор Кирилл Дементьев, который со следующего сезона будет работать на матчах английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт, рассказал об отношении к платному контенту.

2Я смотрю спортивные каналы "НТВ Плюс" с 1997 года, всё это время я за них платил. Поэтому для меня это нормально – платить за контент. Плохо, что платное спортивное телевидение в России в какой-то момент перестало развиваться. Конечно, иногда и мне приходилось что-то скачивать, но уже несколько последних лет удобнее потреблять контент легально. У меня есть музыкальная подписка, а иногда даже несколько. Также несколько подписок на онлайн-кинотеатры, среди которых и Okko. На спортивные каналы тоже. Плюс книги: я перестал искать их бесплатно и пользуюсь легальными сервисами. Наверное, это моя принципиальная позиция: за хорошую работу нужно платить", - цитирует Дементьева "Чемпионат.сом".
Теги: АПЛ
Сегодня, 16:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама