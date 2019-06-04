На домашнем стадионе "Валенсии" появился памятник преданному фанату клуба

Руководство испанской "Валенсии" почтило память болельщика клуба, который посещал все матчи команды.Испанец Висенте Аларсио всю жизнь болел за "летучих мышей". Он не пропустил за свою жизнь ни единой домашней игры любимой команды на стадионе "Месталья".Преданный болельщик посещал матчи "Валенсии", даже когда ослеп. По словам сына Аларсио, ему нравилась атмосфера,витавшая на стадионе во время встреч испанского клуба.Испанец умер два года назад.Своему главному фанату оранжевые поставили памятник на домашнем стадионе. Монумент расположен на том месте, где Аларсио всегда сидел во время матчей.