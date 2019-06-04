"Реал" готов подписать игрока "Лиона" за €50 млн

Защитник французского "Лиона" Ферлан Менди может перейти в мадридский "Реал".Как утверждает журналист Эду Пидал, сливочные закрывают трансфер французского игрока, который должен будет подписать контракт с клубом до 2025 года.Трансфер 23-летнего игрока обойдется "Реалу" в €50 млн.