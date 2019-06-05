"Аякс" отклонил первое предложение "Атлетико" по трансферу Нереса

"Аякс" ответил отказом на предложение "Атлетико" по трансферу нападающего Давида Нереса, сообщает Voetbalprimeur.

Мадридцы были готовы заплатить за 22-летнего вингера 40 млн евро, но это предложение не устроило амстердамский клуб.

Нерес перешел в "Аякс" в январе 2017 года из "Сан-Паулу". Сумма трансфера составила 12 млн евро.
Теги: Аякс Нерес Атлетико
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