"Аякс" отклонил первое предложение "Атлетико" по трансферу Нереса

"Аякс" ответил отказом на предложение "Атлетико" по трансферу нападающего Давида Нереса, сообщает Voetbalprimeur.Мадридцы были готовы заплатить за 22-летнего вингера 40 млн евро, но это предложение не устроило амстердамский клуб.Нерес перешел в "Аякс" в январе 2017 года из "Сан-Паулу". Сумма трансфера составила 12 млн евро.