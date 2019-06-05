Зинедин Зидан не может найти общий язык с президентом "Реала"

Руководство мадридского "Реала" не может прийти к единому мнению по поводу позиции центрального хавбека.

По информации AS, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан видит на месте полузащитника игрока "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. В то же время президент "королевского клуба" Флорентино Перес хочет взять на эту позицию футболиста "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена

Сообщается, что руководство мадридской команды настаивает на покупке 27-летнего хавбека сборной Дании. Его контракт со "шпорами" заканчивается в 2020 году. Таким образом, "Реал" потратит меньше денег на игрока.

"Тоттенхэм" хочет получить не менее €150 млн за Эриксена. "Сливочные" готовы отдать только €70 млн

Французский специалист же видит в своей команде на этой позиции Погбу. По мнению Зидана, стиль игры 26-летнего полузащитника подходит под ту модель, которой придерживается 46-летний наставник.

Французский футболист выступает за "МЮ" с 2016 года. До этого он играл за "Ювентус". Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Ла Лига
Сегодня, 17:07
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