Лионель Месси: мой средний сын болеет за "Реал"

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о клубных предпочтениях среднего сына.

Сын предпочитает клубу отца заклятого противника каталонцев, мадридский "Реал".

"Тьяго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: "Я за "Ливерпуль", который выиграл у тебя. С "Валенсией" та же история: "Валенсия" выиграла, я за "Валенсию". Когда смотрим футбол вместе по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". Он является фанатом "Реала", — цитирует Месси TyC Sports.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона Реал Ла Лига
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