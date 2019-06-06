"Бетис" объявил имя нового главного тренера

"Бетис" объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил испанский специалист Хоан Франсеск Феррер Сицилия, более известный как Руби.49-летний тренер заключил с севильским клубом трехлетний контракт. На посту главного тренера "Бетиса" Руби сменил Кике Сетьена, который покинул зелено-белых по окончании сезона-2018/19.