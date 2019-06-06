"Бетис" объявил имя нового главного тренера
"Бетис" объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил испанский специалист Хоан Франсеск Феррер Сицилия, более известный как Руби.
49-летний тренер заключил с севильским клубом трехлетний контракт. На посту главного тренера "Бетиса" Руби сменил Кике Сетьена, который покинул зелено-белых по окончании сезона-2018/19.
Sport24.ru
49-летний тренер заключил с севильским клубом трехлетний контракт. На посту главного тренера "Бетиса" Руби сменил Кике Сетьена, который покинул зелено-белых по окончании сезона-2018/19.
? OFFICIAL | Rubi becomes new Real Betis head coach ??— Real Betis Balompi? (@RealBetis_en) June 6, 2019
Welcome! ??
? https://t.co/gAYiER8ky8#Rubi2022 pic.twitter.com/lHBUadM3Wx
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