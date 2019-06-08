Виктория Лопырева: по индивидуальным результатам в этом году никто даже близко не стоит с Месси
Посол чемпионата мира по футболу — 2018, обладательница титула "Мисс Россия-2003" Виктория Лопырева отметила заслуги форварда "Барселоны" Лионеля Месси в результатах каталонской команды в прошедшем сезоне.
"Месси сделал все и даже больше, чтобы его команда выиграла главный европейский турнир в шестой раз. Месси заслужил «Золотой мяч», тут не может быть никаких вопросов. Лучший бомбардир европейских чемпионатов, лучший бомбардир Лиги чемпионов, лидер по голевым передачам, созданным моментам, обводкам и так далее.
"Золотой мяч" выдается за лучшие индивидуальные результаты, и в этом году никто даже близко не стоит с Лео. Без него "Барселона" в своем нынешнем состоянии не претендовала бы ни на один из турниров. Отдать "Золотой мяч" кому-то другому было бы настоящим абсурдом", - цитирует Лопыреву Sport24.
"Месси сделал все и даже больше, чтобы его команда выиграла главный европейский турнир в шестой раз. Месси заслужил «Золотой мяч», тут не может быть никаких вопросов. Лучший бомбардир европейских чемпионатов, лучший бомбардир Лиги чемпионов, лидер по голевым передачам, созданным моментам, обводкам и так далее.
"Золотой мяч" выдается за лучшие индивидуальные результаты, и в этом году никто даже близко не стоит с Лео. Без него "Барселона" в своем нынешнем состоянии не претендовала бы ни на один из турниров. Отдать "Золотой мяч" кому-то другому было бы настоящим абсурдом", - цитирует Лопыреву Sport24.