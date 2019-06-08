"ПСЖ" контактирует с Коутиньо

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

По информации ParisUnited, спортивный директор французского клуба Антеро Энрике уже контактировал с агентом футболиста Киа Джурабчаном.

Отмечается, что переход бразильца возможен только в случае аренды игрока с правом последующего выкупа.

В прошедшем сезоне Коутиньо принял участие в 54 матчах "Барселоны" во всех турнирах. В его активе 11 голов и пять результативных передач.

"Газета.ру"
Сегодня, 00:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама