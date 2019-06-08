"ПСЖ" контактирует с Коутиньо

"Пари Сен-Жермен" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.По информации ParisUnited, спортивный директор французского клуба Антеро Энрике уже контактировал с агентом футболиста Киа Джурабчаном.Отмечается, что переход бразильца возможен только в случае аренды игрока с правом последующего выкупа.В прошедшем сезоне Коутиньо принял участие в 54 матчах "Барселоны" во всех турнирах. В его активе 11 голов и пять результативных передач.