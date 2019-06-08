Трансфер Азара вошел в топ-10 самых дорогих за всю историю

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар стал восьмым самым дорогостоящим футболистом за всю историю.

По данным Transfermarkt, испанский клуб приобрел бельгийца у лондонского "Челси" за €100 млн.

В СМИ сообщалось, что с учетом бонусов сумма может подняться до €130 млн.

"Газета"
Теги: Азар Челси Реал
Сегодня, 00:54
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