Торган Азар - о переходе брата в "Реал": Эден воплотил в жизнь свою мечту, он заслужил это

Бельгийский футболист Торган Азар прокомментировал переход своего старшего брата Эдена в мадридский "Реал".

Ранее СМИ сообщили, что Эден Азар перейдет в испанский клуб за 130 млн евро.

"Эден воплотил в жизнь свою мечту. Он заслужил это. Он очень рад тому, как все складывается. В "Челси" у него тоже все получилось. Давление? Эден его не ощущает. Вообще никогда", - цитирует Азара-младшего журналист Кристоф Террер.

Sport24.ru
Теги: Азар Реал Ла Лига
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