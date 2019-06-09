"Реал" готов продать Марсело

Защитник "Реала" Марсело может покинуть команду, утверждает Marca.

По данным источника, руководство мадридского клуба будет готово расстаться с бразильцем, если подпишет Ферлана Менди из "Лиона", за которого предлагает 50 миллионов евро.

По данным источника, препятствием для потенциальных покупателей 31-летнего игрока станет его высокая зарплата. Если же Марсело останется в "Реале", то другой левый защитник Серхио Регилон будет отправлен в аренду другой испанской команде.

"СЭ"
Теги: Марсело Реал Ла Лига
Сегодня, 22:02
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