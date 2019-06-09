Килиан Мбаппе хочет уйти в "Реал" из-за отказа "ПСЖ" увеличить зарплату до уровня Неймара

Нападающий "ПСЖ" Килиян Мбаппе может покинуть команду.

Как сообщает АВС, француз потребовал от парижского клуба увеличения зарплаты до уровня Неймара и получил отказ. На данный момент Мбаппе зарабатывает около 13 миллионов евро в год, а Неймар – около 36 миллионов.

По данным источника, после отказа "ПСЖ" Мбаппе инициировал контакты с "Реалом", которому придется заплатить до 230 миллионов евро за 20-летнего форварда, ставшего лучшим футболистом Франции по итогам сезона.

"СЭ"
Теги: Мбаппе Неймар ПСЖ Лига 1 Реал Ла Лига
Вчера, 23:50
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