"Почетный член клуба продолжает делать историю". "Реал" поздравил Надаля с победой на "Ролан Гаррос"

Мадридский "Реал" поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на "Ролан Гаррос". Рекордсмен по количеству титулов на Открытом чемпионате Франции по теннису в финале обыграл Доминика Тима 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

"Почетный член мадридского "Реала" Рафаэль Надаль продолжает писать историю и теперь является 12-кратным победителем "Ролан Гаррос". Поздравляем, Рафа. Вы лучший", - говорится в сообщении.



Рафаэль Надаль стал первым в истории теннисистом, которому удалось выиграть конкретный турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" больше 11 раз.

Sport24.ru
Теги: Надаль Реал Ла Лига
Сегодня, 03:52
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