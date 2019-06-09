"Почетный член клуба продолжает делать историю". "Реал" поздравил Надаля с победой на "Ролан Гаррос"

???? Our honorary club member @RafaelNadal continues to make history and is now a 12-time champion at @rolandgarros! Congratulations, Rafa! You're the best!#HalaMadrid pic.twitter.com/8n2GnokYzN — Real Madrid C.F. ???? (@realmadriden) June 9, 2019

Мадридский "Реал" поздравил испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на "Ролан Гаррос". Рекордсмен по количеству титулов на Открытом чемпионате Франции по теннису в финале обыграл Доминика Тима 6:3, 5:7, 6:1, 6:1."Почетный член мадридского "Реала" Рафаэль Надаль продолжает писать историю и теперь является 12-кратным победителем "Ролан Гаррос". Поздравляем, Рафа. Вы лучший", - говорится в сообщении.Рафаэль Надаль стал первым в истории теннисистом, которому удалось выиграть конкретный турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" больше 11 раз.