Марсело хочет остаться в "Реале"

Защитник "Реала" Марселу не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно.

Как утверждает Tuttosport, 31-летний бразилец планирует бороться за место в стартовом составе "сливочных".

Сообщается, что бывший одноклубник Марселу по "Реалу" Криштиану Роналду призвал футболиста присоединиться к "Ювентусу", однако тот ответил отказом. Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Марсело Реал Ла Лига
Сегодня, 21:04
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