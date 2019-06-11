Марсело хочет остаться в "Реале"
Защитник "Реала" Марселу не намерен покидать клуб в летнее трансферное окно.
Как утверждает Tuttosport, 31-летний бразилец планирует бороться за место в стартовом составе "сливочных".
Сообщается, что бывший одноклубник Марселу по "Реалу" Криштиану Роналду призвал футболиста присоединиться к "Ювентусу", однако тот ответил отказом. Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.
"Спорт-Экспресс"
Как утверждает Tuttosport, 31-летний бразилец планирует бороться за место в стартовом составе "сливочных".
Сообщается, что бывший одноклубник Марселу по "Реалу" Криштиану Роналду призвал футболиста присоединиться к "Ювентусу", однако тот ответил отказом. Контракт бразильца со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.
"Спорт-Экспресс"