Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом

Издание Forbes опубликовало обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Первое место в списке занял нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, его доход составил $ 127 млн. На втором месте с $ 109 млн расположился форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на третьей строчке — нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Неймар ($ 105 млн).

Отметим, что впервые в истории рейтинга самых выосокооплачиваемых спортсменов первые три места заняли футболисты.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона Ла Лига
Сегодня, 21:33
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