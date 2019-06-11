Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом
Издание Forbes опубликовало обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Первое место в списке занял нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, его доход составил $ 127 млн. На втором месте с $ 109 млн расположился форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на третьей строчке — нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Неймар ($ 105 млн).
Отметим, что впервые в истории рейтинга самых выосокооплачиваемых спортсменов первые три места заняли футболисты.
"Газета.ру"
Первое место в списке занял нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, его доход составил $ 127 млн. На втором месте с $ 109 млн расположился форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на третьей строчке — нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Неймар ($ 105 млн).
Отметим, что впервые в истории рейтинга самых выосокооплачиваемых спортсменов первые три места заняли футболисты.
"Газета.ру"