Серхио Рамос пригласил одноклубников и тренеров на свадьбу

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос пригласил на свадьбу президента клуба сливочных Флорентино Переса, а также главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Как сообщает AS, капитан "королевского клуба" пригласил, помимо его руководителей, еще и некоторых одноклубников и партнеров по сборной Испании.

Среди приглашенных на церемонию оказались такие известные спортсмены, как Лукас Васкес, Кейлор Навас, Лука Модрич, Жорди Альба с женой Ромарей Вентурой, Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой и Жерар Пике с Шакирой.

Помимо футболистов, Рамос рассчитывает на визит экс-тренера сборной Испании Висенте дель Боске. Нынешний наставник не сможет присутствовать на свадьбе.

Церемония пройдет 15 июня в кафедральном соборе Севильи. Будущей супругой футболиста стала журналистка Пилар Рубио.

Пара встречается с 2012 года и воспитывает трех детей — Марко, Алехандро и Серхио-младшего.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Реал Ла Лига
Сегодня, 17:52
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