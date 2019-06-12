Серхио Рамос пригласил одноклубников и тренеров на свадьбу

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос пригласил на свадьбу президента клуба сливочных Флорентино Переса, а также главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.Как сообщает AS, капитан "королевского клуба" пригласил, помимо его руководителей, еще и некоторых одноклубников и партнеров по сборной Испании.Среди приглашенных на церемонию оказались такие известные спортсмены, как Лукас Васкес, Кейлор Навас, Лука Модрич, Жорди Альба с женой Ромарей Вентурой, Серхио Бускетс с супругой Еленой Галерой и Жерар Пике с Шакирой.Помимо футболистов, Рамос рассчитывает на визит экс-тренера сборной Испании Висенте дель Боске. Нынешний наставник не сможет присутствовать на свадьбе.Церемония пройдет 15 июня в кафедральном соборе Севильи. Будущей супругой футболиста стала журналистка Пилар Рубио.Пара встречается с 2012 года и воспитывает трех детей — Марко, Алехандро и Серхио-младшего.