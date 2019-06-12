Лука Йович: Роналду был моим кумиром в детстве
Новичок мадридского "Реала", нападающий Лука Йович признался, что с детства восхищался игрой нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, ранее выступавшего в составе "Реала".
"Роналду был моим кумиром в детстве. Сейчас я не могу выбрать одного игрока "Реала", на которого бы равнялся, потому что теперь мы все товарищи по команде. Я знаю, что "Реал" провёл не лучший сезон, но надеюсь, что следующий будет лучше.
У меня пока не было возможности пообщаться с игроками „Реала“. Я бы очень хотел поговорить с Лукой Модричем, и, надеюсь, в ближайшее время получится это сделать", - цитирует Йовича Goal.com.
"Чемпионат.сом"
"Роналду был моим кумиром в детстве. Сейчас я не могу выбрать одного игрока "Реала", на которого бы равнялся, потому что теперь мы все товарищи по команде. Я знаю, что "Реал" провёл не лучший сезон, но надеюсь, что следующий будет лучше.
У меня пока не было возможности пообщаться с игроками „Реала“. Я бы очень хотел поговорить с Лукой Модричем, и, надеюсь, в ближайшее время получится это сделать", - цитирует Йовича Goal.com.
"Чемпионат.сом"