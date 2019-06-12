Денис Суарес хочет покинуть "Барселону", но остаться в Ла Лиге

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес, который во второй половине минувшего сезона на правах аренды выступал за "Арсенал", хочет покинуть каталонским клуб.

Однако футболист отметил, что хочет остаться в чемпионате Испании.

"Хочу покинуть "Барселону". Но карьеру хочу продолжить в Испании. Я восстанавливаюсь после травмы, с клубом пока не общался", - цитирует Суареса Goal.com.
Теги: Суарес Барселона
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