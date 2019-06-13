Стала известна дата перехода Гризманна в "Барселону"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн переходит в каталонскую "Барселону".

Информацию об этом подтвердило руководство сине-гранатовых.

Ожидается, что сделку оформят лишь в середине июля.

Как утверждает журналист Mundo Deportivo Мигель Рико, 28-летний француз присоединится к игрокам "Барсы" 14 июля, при условии, что никаких форс-мажоров не произойдет.

Такая дата была выбрана не случайно. 14 июля во Франции будут отмечать День страны.

Сумма отступных в контракте Гризманна составляет €200 млн

Известно, что сумма отступных в контракте 28-летнего француза составляет 200 млн евро. 1 июля она сократится до €120 млн.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Барселона Ла Лига
Сегодня, 16:31
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