Болельщики "Реала" на презентации Азара кричали "Хотим Мбаппе"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сегодня был официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала".Во время церемонии болельщики хором скандировали, что хотят покупки французского нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.Азар пришел на мероприятие в костюме, произнес речь и сфотографировался с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Футболист держал в руках футболку "Реала" со своей фамилией, но пока без игрового номера.28-летний Азар заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.