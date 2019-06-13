Болельщики "Реала" на презентации Азара кричали "Хотим Мбаппе"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сегодня был официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала".

Во время церемонии болельщики хором скандировали, что хотят покупки французского нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.

Азар пришел на мероприятие в костюме, произнес речь и сфотографировался с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Футболист держал в руках футболку "Реала" со своей фамилией, но пока без игрового номера.

28-летний Азар заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

"Газета.ру"
Теги: Реал Мбаппе ПСЖ Лига 1 Ла Лига
Вчера, 22:53
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