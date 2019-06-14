Президент "Реала": сбылась мечта жизни Азара

Президент "Реала" Флорентино Перес тепло поприветствовал новичка "сливочных" Эдена Азара."Мы — "Реал", мы хотим новых побед. У нас будет команда отличных футболистов, а поведет ее в бой Зидан. Сейчас мы рады приветствовать одного из лучших футболистов мира — Азара. Эден, ты там, где и хотел быть. Сегодня сбылась мечта твоей жизни.С сегодняшнего дня "Сантьяго Бернабеу" стал твоим домом. Болельщики будут наслаждаться твоей игрой, и вскоре ты заметишь, что это лучшие болельщики.Мы знаем, что "Реал" был твоей большой мечтой, и благодаря своим талантам ты теперь здесь. Хочу поблагодарить "Челси" за содействие. Добро пожаловать в "Реал", добро пожаловать домой", - цитирует Переса Goal.