Навас может остаться в "Реале"

Издание As сообщает, что у вратаря Королевского клуба Кейлора Наваса, который изначально собирался покинуть "галактикос" в это межсезонье, нет предложений от других клубов. Главная сложность заключается в его высоких требованиях по зарплате.

Сейчас вратарь ближе к тому, чтобы остаться в клубе, чем уйти. При это Зидан, по информации журналистов, в личной беседе сказал Навасу, что рассчитывает на Куртуа
Теги: Навас Реал Куртуа
Сегодня, 16:23
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