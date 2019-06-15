"Наполи" и "Реал" договорились об аренде Хамеса и обсуждают сумму выкупа игрока

«Наполи» и «Реал» продолжают вести переговоры по полузащитнику мадридцев Хамесу Родригесу. Обсуждение трансфера достигло продвинутой стадии, информирует Чемпионат со ссылкой на Radio CRC.

Стороны уже договорились о стоимости годичной аренды, которая составит € 10 млн, но ещё не согласовали сумму выкупа. «Наполи» предлагает «Реалу» € 30 млн, однако мадридский клуб хочет на € 10 млн больше.

Последние два сезона Хамес провёл в мюнхенской «Баварии». За 2-летнюю аренду немецкий клуб заплатил «Реалу» € 13 млн, но отказался от возможности выкупа игрока за € 40 млн.
Теги: Наполи Реал Хамес
Вчера, 22:30
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