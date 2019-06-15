Филипе Луис: "Атлетико" всегда будет в моём сердце

Защитник мадридского "Атлетико" и сборной Бразилии Филипе Луис рассказал о том, как будет дальше развиваться его карьера.

Спортсмен не намерен вести переговоры с клубами во время Кубка Америки.

"Я очень счастлив этим сезоном с "Атлетико". В начале сезона мы выиграли Суперкубок УЕФА и финишировали вторыми, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов. Теперь я всем говорю, что вопрос с моим будущим будет решен после Кубка Америки.

"Атлетико" всегда будет в моём сердце, но вопрос с моим будущим может подождать. Из уважения к национальной команде я не буду вести переговоры с другими клубами во время турнира. После его завершения я сяду со своими агентами и приму решение", — приводит слова Луиса Marca.

"Газета.ру"
Теги: Луис Атлетико
Сегодня, 09:27
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