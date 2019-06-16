В Сети поставили под сомнение возраст 12-летнего футболиста из-за его роста

Пользователи социальной сети поставили под сомнение возраст 12-летнего футболиста "Севильи" Ибрагима Соу.

Это произошло из-за роста игрока испанской команды. На то, что Соу гораздо выше и мощнее своих сверстников обратили внимание в твиттере.

"Ребята из "Севильи", чем вы кормите своих игроков?", — написал один из пользователей.

Соу принял участие в турнире LaLiga Promises, где могут сыграть игроки не старше 12 лет. Игрок был запечатлен в момент, когда боролся с футболистом противника, который выглядит гораздо меньше Соу.

"Газета.ру"
Теги: Ла Лига
Сегодня, 20:07
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