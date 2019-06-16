Хабиб заставил болельщика "Барселоны" произнести кричалку в поддержку "Реала"

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подшутил над юным болельщиком футбольного клуба "Барселона".

Мальчик попытался сфотографироваться с бойцом ММА, но Хабиб с улыбкой на лице отметил, что не станет этого делать, пока тот не скажет: "Вперед, Мадрид". Мальчик также с улыбкой принял условие Хабиба.



Хабиб ранее признавался в том, что является болельщиком "Реала".

"Я с детства слежу за футболом и болею за "Реал". Не хочу затрагивать чьи-то чувства, но эта команда лучшая в мире, с лучшим бомбардиром, с лучшим капитаном, с лучшим защитником и с лучшим тренером, и немаловажный факт — с лучшими болельщиками", — отмечал ранее Хабиб.

Sport24.ru
Теги: Барселона Реал Ла Лига
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