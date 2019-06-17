СМИ: футболисты "Реала" устроили забастовку

Четыре футболиста мадридского "Реала" устроили забастовку в связи с решениями руководства.В летнее трансферное окно руководство испанской команды намерено расстаться как минимум с десятью игроками, в список входят и Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Сьос.Однако по информации Sport.es, футболисты уже сообщили о своем нежелании покидать команду. Они согласны получать в новом сезоне мало игрового времени в следующем сезоне.При этом мадридскому клубу необходимо продать кого-то из игроков, чтобы выполнить условия финансового фэйр-плей.