СМИ: футболисты "Реала" устроили забастовку

Четыре футболиста мадридского "Реала" устроили забастовку в связи с решениями руководства.

В летнее трансферное окно руководство испанской команды намерено расстаться как минимум с десятью игроками, в список входят и Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Сьос.

Однако по информации Sport.es, футболисты уже сообщили о своем нежелании покидать команду. Они согласны получать в новом сезоне мало игрового времени в следующем сезоне.

При этом мадридскому клубу необходимо продать кого-то из игроков, чтобы выполнить условия финансового фэйр-плей.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига
Сегодня, 17:01
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