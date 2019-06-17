"Барселона" и "Валенсия" готовы обменяться вратарями

"Барселона" и "Валенсия" ведут переговоры о возможном обмене вратарями.

Речь идет о голкипере каталонского клуба Яспере Силлессене и вратаре "летучих мышей" Нето .

По информации RAC1, встреча между представителями клубов состоялась 17 июня. Оба игрока, по слухам, готовы к подобной сделке.

Силлессен недоволен малым количеством игровой практики в "Барселоне", где он является дублером Марка-Андре Тер Штегена. Действующий контракт 30-летнего голландца с каталонцами рассчитан до 2021 года и содержит в себе пункт об отступных в размере 60 млн евро.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Валенсия Ла Лига
Сегодня, 18:43
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