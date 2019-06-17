Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPN
Футболист "Барселоны" Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game.
В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций. Вторым главным злодеем после Суареса стал Джоуи Бартон, третьим стал экс-боксер Майк Тайсон.
Напомним, Суарес три раза за карьеру попадал в скандал, когда кусал своих оппонентов. За укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини Суарес отбыл 9-матчевую дисквалификацию и был отстранен от футбола на четыре месяца.
Топ-10 главных спортивных злодеев:
1. Луис Суарес (футбол)
2. Джоуи Бартон (футбол)
3. Майк Тайсон (бокс)
4. Жозе Моуринью (футбол)
5. Диего Коста (футбол)
6. Флойд Мейвезер (бокс)
7. Серхио Рамос (футбол)
8. Дэвид Уорнер (крикет)
9. Диего Марадона (футбол)
10. Рой Кин (футбол)
Sport24
В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций. Вторым главным злодеем после Суареса стал Джоуи Бартон, третьим стал экс-боксер Майк Тайсон.
Напомним, Суарес три раза за карьеру попадал в скандал, когда кусал своих оппонентов. За укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини Суарес отбыл 9-матчевую дисквалификацию и был отстранен от футбола на четыре месяца.
Топ-10 главных спортивных злодеев:
1. Луис Суарес (футбол)
2. Джоуи Бартон (футбол)
3. Майк Тайсон (бокс)
4. Жозе Моуринью (футбол)
5. Диего Коста (футбол)
6. Флойд Мейвезер (бокс)
7. Серхио Рамос (футбол)
8. Дэвид Уорнер (крикет)
9. Диего Марадона (футбол)
10. Рой Кин (футбол)
Sport24