Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPN

Футболист "Барселоны" Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game.В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций. Вторым главным злодеем после Суареса стал Джоуи Бартон, третьим стал экс-боксер Майк Тайсон.Напомним, Суарес три раза за карьеру попадал в скандал, когда кусал своих оппонентов. За укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини Суарес отбыл 9-матчевую дисквалификацию и был отстранен от футбола на четыре месяца.Топ-10 главных спортивных злодеев:1. Луис Суарес (футбол)2. Джоуи Бартон (футбол)3. Майк Тайсон (бокс)4. Жозе Моуринью (футбол)5. Диего Коста (футбол)6. Флойд Мейвезер (бокс)7. Серхио Рамос (футбол)8. Дэвид Уорнер (крикет)9. Диего Марадона (футбол)10. Рой Кин (футбол)