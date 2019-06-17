"ПСЖ" опережает "Реал" и "Ювентус" в борьбе за Погба

Руководство "ПСЖ" продолжает переговоры по трансферу полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. На данный момент парижане являются фаворитом в борьбе за француза, сообщает The Independent.По данным источника, "ПСЖ" рассматривают 26-летнего хавбека как замену Адриену Рабьо, у которого срок соглашения с клубом истекает в конце июня. Парижский клуб хочет приобрести Погба до конца летнего трансферного окна.Добавим, на Погба также претендуют "Реал" и "Ювентус". Однако ранее сообщалось, что мадридцы не готовы платить за француза запрашиваемые 150 млн евро.Контракт Погба с манкунианцами действует до лета 2021 года, но в договоре прописана опция, позволяющая "Манчестер Юнайтед" продлить соглашение еще на сезон.