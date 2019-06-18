"Наполи" договорился с Хамесом и ведет переговоры с "Реалом"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес близок к переходу в "Наполи".Как сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы достигли договоренности о контракте с футболистом, теперь будут работать над самим трансфером с "Реалом".