Агент: я скорее выиграю королевские скачки, чем Бэйл уйдёт в аренду

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, выразил мнение, что его подопечный не перейдёт в другой клуб на правах аренды в летнее трансферное окно."Я скорее выиграю королевские скачки в Аскоте, чем Бэйл уйдёт в аренду. Не думаю, что он хочет перейти в другой клуб на правах аренды. У него прекрасная жизнь и дом в Испании. Я думаю, что должно произойти что-то исключительное, чтобы Гарет ушёл в аренду.Но очевидно, что положение Гарета в "Реале» не улучшилось", - цитирует Барнетта Sky Sports.