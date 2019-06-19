Рафинья может перейти в "Валенсию"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Рафинья может стать игроком "Валенсии", утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист может перейти в стан "летучих мышей" в летнее трансферное окно. "Барселона" не рассчитывает на игрока, поэтому готова продать его. Рафинья полностью восстановился после травмы крестообразной связки колена и готов сменить клуб.

"Чемпионат.сом"
Теги: Рафинья Барселона Валенсия
Сегодня, 13:57
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