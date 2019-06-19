Луис Энрике объяснил причину ухода из сборной Испании
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил причины ухода с поста наставника команды.
"Поскольку причины личного характера помешали мне нормально выполнять свои обязанности тренера с марта прошлого года и по сей день, я решил покинуть эту должность", - цитирует Энрике AS.
Специалист поблагодарил Королевскую испанскую футбольную федерацию, тренерский штаб и игроков сборной Испании, а также представителей СМИ.
"Газета.ру"
"Поскольку причины личного характера помешали мне нормально выполнять свои обязанности тренера с марта прошлого года и по сей день, я решил покинуть эту должность", - цитирует Энрике AS.
Специалист поблагодарил Королевскую испанскую футбольную федерацию, тренерский штаб и игроков сборной Испании, а также представителей СМИ.
"Газета.ру"