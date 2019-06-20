"Реал" планирует приобрести Мбаппе в 2020 году

"Реал" рассчитывает приобрести нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе следующим летом, утверждает AS.

Этим летом покупка форварда маловероятна - мадридцы уже много потратили на трансферы и могут не уложиться в финансовый fair play. "Реал" приобрел форварда Луку Йовича у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро, а хавбека Эдена Азара у "Челси" за 100 миллионов.

При этом "Реал" может отказаться от трансфера Мбаппе, если сам футболист не будет гореть желанием покидать "ПСЖ". Президент мадридцев Флорентино Перес не хочет портить отношения с владельцами парижан - королевской семьей Катара.

"СЭ"
Теги: Реал Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 14:44
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