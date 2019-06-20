Серхио Рамос - Луису Энрике: каждая победа сборной Испании также будет и вашей, мистер

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил поддержку Луису Энрике, который покинул пост главного тренера сборной Испании.

"Каждая победа сборной Испании также будет и вашей, мистер. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", — написал Рамос в своём твиттере.

По словам Энрике, он ушёл в отставку, так как по причинам личного характера не мог полноценно выполнять свои обязанности.

"Чемпионат.сом"
Теги: Рамос Энрике Сборная Испании Реал
Сегодня, 14:53
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