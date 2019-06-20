"Реал" отложил трансфер Мбаппе

Руководство мадридского "Реала" не будет вести переговоров о покупке нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.По информации AS, "Королевский клуб" отложил подписание футболиста на 2020 год. При этом "сливочные" будут ждать первого шага от игрока.Владелец мадридского клуба Флорентино Перес не хочет портить отношения с руководством "ПСЖ", осознавая их финансовую мощь. Перес не забывает о случае с каталонской "Барселоной", которая хотела купить полузащитника Марко Верратти, но в итоге потеряла нападающего Неймара, перешедшего в "ПСЖ" за сумму отступных в размере €222 млн.