"Реал" отложил трансфер Мбаппе

Руководство мадридского "Реала" не будет вести переговоров о покупке нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

По информации AS, "Королевский клуб" отложил подписание футболиста на 2020 год. При этом "сливочные" будут ждать первого шага от игрока.

Владелец мадридского клуба Флорентино Перес не хочет портить отношения с руководством "ПСЖ", осознавая их финансовую мощь. Перес не забывает о случае с каталонской "Барселоной", которая хотела купить полузащитника Марко Верратти, но в итоге потеряла нападающего Неймара, перешедшего в "ПСЖ" за сумму отступных в размере €222 млн.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига ПСЖ Лига 1 Мбаппе
Сегодня, 17:48
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