"Атлетико" объявил о договоренности с "Реалом" о переходе Льоренте

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте продолжит карьеру в "Атлетико".

Мадридцы достигли договоренности со "сливочными" о переходе футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

После того, как Маркос Льоренте пройдет медицинское обследование, стороны подпишут контракт. Договор рассчитан на пять лет.

Sport24.ru
Теги: Атлетико Реал Льоренте Ла Лига
Сегодня, 18:17
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