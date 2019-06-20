"Атлетико" объявил о договоренности с "Реалом" о переходе Льоренте
Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте продолжит карьеру в "Атлетико".
Мадридцы достигли договоренности со "сливочными" о переходе футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
После того, как Маркос Льоренте пройдет медицинское обследование, стороны подпишут контракт. Договор рассчитан на пять лет.
Sport24.ru
Мадридцы достигли договоренности со "сливочными" о переходе футболиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
После того, как Маркос Льоренте пройдет медицинское обследование, стороны подпишут контракт. Договор рассчитан на пять лет.
Sport24.ru