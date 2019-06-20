Рауль вернулся в "Реал" в качестве тренера

Бывший нападающий мадридского "Реала" Рауль назначен на пост главного тренера резервного клуба "сливочных" - "Кастильи".Форвард выступал за "королевский клуб" 16 лет, а в 741 матче он забил 323 мяча. В качестве футболиста "Реала" он шесть раз становился чемпионом Испании, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.