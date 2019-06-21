Неймар сфотографировался с игроком "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" опубликовал фотографию с форвардом французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром.Снимок футболист разместил в своем профиле в инстаграме.Это фото подтверждает слухи о том, что Неймар покинет "ПСЖ" уже в скором времени.Ожидается, что "сливочные" подпишут бразильца за €130 млн, также в сделку включат еще одного игрока.Однако сам форвард парижан заявлял, что хочет вернуться в каталонскую "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год.