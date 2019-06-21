Неймар сфотографировался с игроком "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" опубликовал фотографию с форвардом французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром.

Снимок футболист разместил в своем профиле в инстаграме.

Это фото подтверждает слухи о том, что Неймар покинет "ПСЖ" уже в скором времени.

Ожидается, что "сливочные" подпишут бразильца за €130 млн, также в сделку включат еще одного игрока.

Однако сам форвард парижан заявлял, что хочет вернуться в каталонскую "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1 Реал Ла Лига
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама