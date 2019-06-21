Три европейских топ-клуба хотят подписать Коутиньо

Три европейских топ-клуба интересуются полузащитником каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

По информации инсайдера Танкреди Палмери, в тройку претендентов на хавбека входят французский "Пари Сен-Жермен" и два английских клуба — "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В составе "Барсы" Коутиньо выступает с января 2018 года. Сине-гранатовые отдали за трансфер игрока из "Ливерпуля" €145 млн.

"Газета.ру"
Теги: Коутиньо Барселона Ла Лига
Сегодня, 18:23
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