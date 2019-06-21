"Милан" отказал "Барселоне" продать игрока

Итальянский "Милан" дал отказ на переход защитника Алессио Романьоли в каталонскую "Барселону".

По информации Tuttosport, сине-гранатовые предлагали за игрока €40 млн. Предполагается, что это не последняя попытка испанского гранда приобрести игрока.

По оценке Transfermarkt.de Романьоли стоит около €50 млн. Контракт футболиста с красно-черными рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Газета.ру"
Теги: Милан Серия А Барселона Ла Лига
Сегодня, 22:11
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