"Милан" отказал "Барселоне" продать игрока

Итальянский "Милан" дал отказ на переход защитника Алессио Романьоли в каталонскую "Барселону".По информации Tuttosport, сине-гранатовые предлагали за игрока €40 млн. Предполагается, что это не последняя попытка испанского гранда приобрести игрока.По оценке Transfermarkt.de Романьоли стоит около €50 млн. Контракт футболиста с красно-черными рассчитан до 30 июня 2022 года.