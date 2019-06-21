Игроку "Депортиво" нанесли 70 швов после полученного удара ногой в лицо

?El deportivista ?LEX BERGANTI?OS sale del hospital tras recibir 70 PUNTOS en la cara por una ENTRADA SALVAJE. #JUGONES pic.twitter.com/2bnBtuAEyn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 21, 2019

Полузащитник "Депортиво" Алекс Бергантиньос уже выписан из больницы, сообщает AS.В первом стыковом матче за место в Примере хавбек получил удар ногой в голову. Он сразу же был доставлен в одну из клиник Ла-Коруньи, где ему была сделана операция. 34-летнему хавбеку было наложено 70 швов на повреждённые участки лица.Футболист уже поинтересовался, сможет ли он принять участие в ответной игре с "Мальоркой", которая состоится уже послезавтра. Однако врачи исключили участие полузащитника в игре.