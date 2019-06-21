Игроку "Депортиво" нанесли 70 швов после полученного удара ногой в лицо

Полузащитник "Депортиво" Алекс Бергантиньос уже выписан из больницы, сообщает AS.

В первом стыковом матче за место в Примере хавбек получил удар ногой в голову. Он сразу же был доставлен в одну из клиник Ла-Коруньи, где ему была сделана операция. 34-летнему хавбеку было наложено 70 швов на повреждённые участки лица.

Футболист уже поинтересовался, сможет ли он принять участие в ответной игре с "Мальоркой", которая состоится уже послезавтра. Однако врачи исключили участие полузащитника в игре.



"Чемпионат.сом"
Теги: Депортиво Ла Лига
Сегодня, 01:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама