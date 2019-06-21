Неймар готов принять все условия "Барселоны"

Нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар согласен принять условия каталонской "Барселоны" для его возвращения в клуб.Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб.