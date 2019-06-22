Давид Оспина: помогаю де Лаурентису подписать Хамеса в "Наполи"

Вратарь лондонского "Арсенала" Давид Оспина заявил, что содействует переходу соотечественника, Хамеса Родригеса, в "Наполи", за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

"Трансфер Хамеса? Помогаю президенту де Лаурентису в этом вопросе. Посмотрим, что можно сделать, хотя, в конце концов, окончательное решение за Родригесом. Тем не менее было бы здорово, если бы он перебрался в Неаполь", — цитирует Оспину Mundo Deportivo.

Сообщается, что главным инициатором трансфера Родригеса в "Наполи" является Карло Анчелотти, который работал с колумбийцем в "Реале" и "Баварии".

Интересно, что бывшей женой Родригеса является колумбийская волейболистка Даниэла Оспина — сестра Давида Оспины.

"Чемпионат.сом"
Теги: Оспина Де Лаурентис Хамес Ла Лига Наполи Серия А
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