Давид Оспина: помогаю де Лаурентису подписать Хамеса в "Наполи"

Вратарь лондонского "Арсенала" Давид Оспина заявил, что содействует переходу соотечественника, Хамеса Родригеса, в "Наполи", за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне."Трансфер Хамеса? Помогаю президенту де Лаурентису в этом вопросе. Посмотрим, что можно сделать, хотя, в конце концов, окончательное решение за Родригесом. Тем не менее было бы здорово, если бы он перебрался в Неаполь", — цитирует Оспину Mundo Deportivo.Сообщается, что главным инициатором трансфера Родригеса в "Наполи" является Карло Анчелотти, который работал с колумбийцем в "Реале" и "Баварии".Интересно, что бывшей женой Родригеса является колумбийская волейболистка Даниэла Оспина — сестра Давида Оспины.